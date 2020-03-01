За сутки в 26 регионах Китая никто не заболел коронавирусом

Число новых заражений за пределами провинции Хубэй все активнее снижается, сообщает РИА Новости. За одни сутки в Китае выявили лишь четыре новых случая. В 26 регионах страны сообщили об отсутствии случаев заражения на территории.

Похоже, коронавирус продолжает свирепствовать только в головах белорусов, скупающих маски. Единичные случаи заражения в Минске привели к небывалой панике среди населения по всей Беларуси.

В Китае взяли под контроль распространение вируса. Проблемной остается только провинция Хубэй.

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