За сутки в 26 регионах Китая никто не заболел коронавирусом

Число новых заражений за пределами провинции Хубэй все активнее снижается, сообщает РИА Новости. За одни сутки в Китае выявили лишь четыре новых случая. В 26 регионах страны сообщили об отсутствии случаев заражения на территории.
Похоже, коронавирус продолжает свирепствовать только в головах белорусов, скупающих маски. Единичные случаи заражения в Минске привели к небывалой панике среди населения по всей Беларуси.
В Китае взяли под контроль распространение вируса. Проблемной остается только провинция Хубэй.
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1 комментарий
Вот ВК -приятное исключение!))) Все верно! А то как -будто у всех бешеный принтер .Страх вызывает зажим и снижает иммунитет. 70% болезней имеют психосоматические причины..Во всем должен быть здравый смысл.О здоровье нужно заботиться каждый день ,а не когда клюнет жареный петух!