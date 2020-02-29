Два витеблянина дебютировали сегодня в чемпионате России по футболу

29 февраля, в рамках 20 тура чемпионата России, московский ЦСКА принимал футбольный клуб из Екатеринбурга «Урал».

Отметим, в этом матче за ЦСКА выступал витеблянин Илья Шкурин. Он является нападающим клуба с января текущего года. Илья Шкурин перешел московский ЦСКА из футбольного клуба «Динамо-Брест». Сумма трансферной сделки составила $500 тыс.

Примечательно, что защитник «Урала» Николай Золотов тоже витеблянин. Он сегодня дебютировал в своей новой команде и провел весь матч на поле.

Матч завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыли гости. На 72 минуте отличился полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. На 73 минуте в игру вступил Илья Шкурин.

Вскоре в дополнительное время (91+) защитник московского клуба Марио Фернандес сумел вырвать ничью.

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