ФК «Витебск» сильно изменится. Директор клуба Николай Вайтюховский рассказал об изменениях

Директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский рассказал об изменениях в команде, сообщает пресс-служба клуба.

По словам директора, произошли изменения в тренерском штабе. В команде не будет Евгения Юрьевича Чернухина, о новом месте работы напишет пресс-служба его нового клуба. Вместо него в «Витебск» придет Сергей Павлюкович.

Не будет в команде Кирилла Печенина, достигнута договоренность о его переходе в другой клуб. Об этом сообщит его новый клуб.

Хочет попробовать себя в Казахстане Артем Скитов.

«Продлили контракты Артем Гуренко и Антон Матвеенко. Также достигнута договоренность о переходе в ФК «Витебск» вратаря Артема Сороко. Также начнут подготовку вместе с командой с 15 января игравшие в первой лиге Харитонов, Костомаров, Александрович и Березун», – сообщим Вайтюховский.