Какое место по потреблению алкоголя занимает Беларусь на самом деле?

Как сообщает российский Коммерсантъ со ссылкой на данные ВОЗ, Беларусь лидирует в мире по потреблению крепкого алкоголя. Очевидно, что российское издание пало жертвой мистификации.

Напомним, что в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2018 год Беларусь оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения. У нас в стране на одного человека выпивают 11,2 литра чистого алкоголя (чистого спирта) в год. Больше всего пьют в Молдове, о чем в свое время писал TUT.BY. Данные статистики и опросов подтверждают, что в последние годы белорусы стали меньше пить.



Однако 1-е место в антирейтинге регулярно приписывают Беларуси различные издания и «рейтинги». Например рейтинг World Population Review также назвал Беларусь самой пьющей страной 2020 года. Однако, 2020 еще не закончился, а за 2019 год ВОЗ данные не публиковало.

Оказывается, попасть в антирейтинг легко, а вот уйти с позорного 1-го места очень непросто.

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