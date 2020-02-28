В СЭЗ «Витебск» появятся производства химии и пеллет

Администрация свободной экономической зоны «Витебск» зарегистрировала двух новых резидентов.

ООО «Интернациональная корпорация «Белсун» по высоким технологиям» с азербайджанским инвестором. Проектом предусмотрено новое строительство на первом участке 14 сектора свободной экономической зоны «Витебск» в городе Полоцке. Будет создано производство в сфере малотоннажной химии. Вся продукция будет отправляться на экспорт.

ООО «Виктмар-Плюс» с беларусским капиталом в Орше запустит производство пеллетных гранул и деревянных трапов. Производство будет возведено в девятом секторе СЭЗ «Витебск» не деньги белорусского инвестора. 90% пеллетных гранул и другой продукции будет экспортироваться в Евросоюз.

Напомним, на этой неделе большая делегация бизнесменов из Швеции во главе с послом посетила СЭЗ «Витебск». В делегацию вошли представители концерна IKEA, которые планируют производить закупки на новом деревообрабатывающее предприятии, которое создается в СЭЗ с участием инвестиций IKEA.

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