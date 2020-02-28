Утвержден график сдачи ЦТ в Беларуси в 2020 году

Сегодня стало известно, как в этом году белорусские абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование. Министерство образования опубликовало соответствующий график. Соответствующее Постановление Минобразования от 13 февраля 2020 года №12 опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

В какие дни будет проходить ЦТ:

белорусский язык — 13 июня (суббота);

русский язык — 15 июня (понедельник);

обществоведение — 17 июня (среда);

математика — 19 июня, (пятница);

биология — 21 июня (воскресенье);

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 23 июня, вторник;

химия — 25 июня (четверг);

физика — 27 июня (суббота);

история Беларуси — 29 июня (понедельник);

география — 1 июля (среда);

всемирная история (новейшее время) — 4 июля (суббота).

Если у абитуриента не получилось сдать ЦТ вместе со всеми в установленный день, он может это сделать в резервные дни.

Белорусский и русский языки можно будет досдать 8 и 10 июля;

8 и 12 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

Стоит отметить, что в резервный день сдать ЦТ можно будет только на территории БГУ.

Когда можно зарегистрироваться на централизованное тестирование?

В будние дни с 9.00 до 19.00, в субботу (2 и 30 мая) — с 9.00 до 18.00.

С 30 июня по 5 июля – регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни.

Централизованное тестирование традиционно будет начинаться в 11 утра.

Выдавать сертификаты будут с 12 июля в пунктах проведения ЦТ в БГУ (резервные дни) — с 15 июля.

График сдачи ЦТ в Беларуси в 2020 году опубликован на национальном правовом портале.

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