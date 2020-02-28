Страны ЕАЭС могут перейти на российский рубль. «Вопрос активно обсуждается»

Страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность перехода на российский рубль как единственного средства взаиморасчетов. Об этом председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович рассказал в интервью на телеканале «Беларусь 1».

«Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно», — подчеркнул он. Мясникович заявил, что планирует встретиться с руководителями центробанков всех стран ЕАЭС, чтобы обсудить, в том числе, единую валюту. Но будет ли это именно российский рубль, пока не известно, пишет Еврорадио.

По словам председателя Коллегии ЕЭК, все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Россией. Им не хватает рублевой выручки, чтобы рассчитаться за российский импорт.

«Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне», — пояснил он. Мясникович подчеркнул: «Никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Нам нужно думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую».

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