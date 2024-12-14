Приговор Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений

Гомельский областной суд оставил без изменений приговор Речицкого районного суда, вынесенный в отношении Полины Шарендо-Панасюк. Апелляционная жалоба, поданная политзаключенной, была рассмотрена 13 декабря, в том числе судьей Александром Пискуновым, согласно расписанию суда. Это решение означает, что Полина продолжит отбывать наказание, которое было увеличено на один год в октябре текущего года.

В ближайшее время, по данным правозащитников, Полину переведут в исправительную колонию №24 в Заречье, предназначенную для женщин-рецидивисток. Именно там она уже находилась 2,5 года из своего первоначального срока.

Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу 21 мая 2023 года после окончания очередного срока заключения. Однако вместо этого она была переведена из колонии в СИЗО и получила новое обвинение по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Суд Речицкого района вынес третий приговор по этой статье, добавив ей еще один год заключения.

Ранее, в 2021 году, Полина была осуждена на два года лишения свободы за насилие и оскорбления в отношении милиционеров, а также за оскорбление Александра Лукашенко. В 2022 году ей добавили еще один год по ст. 411 УК. Этот срок должен был закончиться 6 августа 2023 года. Однако новый приговор, вынесенный в октябре 2024 года, вновь продлил ее пребывание в заключении.

Дело Полины Шарендо-Панасюк привлекло внимание как правозащитников, так и общественности, став символом давления на политических активистов в Беларуси.

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