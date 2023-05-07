В Витебской колонии умер политзаключенный Николай Климович

Витебск
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В витебской колонии № 3 умер политзаключенный блогер из Пинска Николай Климович, сообщают правозащитники.

Его приговорили к году колонии за карикатуру на Лукашенко. Такой приговор вынес судья Пинского района и г. Пинска Андрей Бачило по предложению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на то, что Николай Климович имел инвалидность II группы по сердцу.

Мужчину арестовали в зале суда, так как до приговора он был на свободе.

Николая недавно этапировали в колонию, где он в скором времени и умер. Подробности выясняются.

Соцсети Николая Климовича привлекли внимание силовиков в декабре прошлого года. Тогда мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. За решеткой блогер отсидел трое суток, затем ему стало плохо, так как мужчина имеет инвалидность в связи с болезнью сердца. Милиционеры передали его врачам на лечение и освободили до суда.

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