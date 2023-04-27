Виктора Бабарико госпитализировали в Новополоцкую больницу со следами побоев

Политика Виктора Бабарико госпитализировали в Новополоцкую центральную городскую больницу со следами побоев. Информация об этом появилась вечером 26 апреля.

«Рабочее движение» со ссылкой на свои источники сообщило, что политзаключенный был вывезен из колонии в ночь с 24 на 25 апреля.

“Виктор Бабарико находится в хирургическом отделении, состояние средней тяжести, известно, что у него пневмоторакс. Поступил со следами побоев, его даже не узнали, пока не увидели фамилию госпитализированного, — говорится в сообщении.

Информацию о госпитализации политика подтвердили в его пресс-службе.

Комментируя эту информацию, Светлана Тихановская потребовала публично продемонстрировать состояние Бабарико, а также допустить к нему адвокатов и родственников.

«Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью», — заявила она.

Виктор Бабарико – это беларуский банкир и политический деятель, который был номинирован на пост президента Беларуси в 2020 году. Он является известной фигурой в бизнес-сообществе Беларуси и был генеральным директором “Белгазпромбанка” в течение 20 лет. Виктор Бабарико был арестован после заявления об участии в выборах президента Беларуси в 2020 году. По настоящее время находится в тюрьме. Признан политзаключенным. Связан с главным кошельком Владимира Путина – корпорацией “Газпром”.

Ранние годы и карьера Виктора Бабарико

Виктор Бабарико родился 29 июня 1964 года в Беларуси. В 1986 году он окончил Белорусский государственный университет, получив степень бакалавра экономики. После этого он работал в банковской сфере, начав свою карьеру в Беларуском республиканском банке в 1989 году. Напомним, что в те годы частные банки только появлялись, и появление первого Беларуского республиканского банка могло произойти только по решению самого высокого уровня: КПСС и КГБ СССР. Первые крупные финансовые структуры создавались в интересах партийной и силовой номенклатуры СССР и непосредственно “крышевались” органами.

“Белгазпромбанк” (прежнее название Коммерческий банк «Экоразвитие» – Прим. Ред.) был создан российским “Газпромом” и “правительством” БССР (Белорусской Советской Социалистической Республики) в 1990 году.

В 2000 году Бабарико стал генеральным директором “Белгазпромбанк”. В период руководства Бабарико банк стал одним из крупнейших в Беларуси и занял 5-е место среди коммерческих банков страны по объему активов.

В течение многих лет Бабарико был одним из наиболее влиятельных бизнесменов в Беларуси и был активным участником общественной жизни страны. Он занимался благотворительными акциями и финансировал многие культурные проекты в Беларуси.

Политическая карьера и арест

В начале 2020 года Бабарико объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси. Его кампания была организована в условиях острой политической борьбы в стране и попыток Александра Лукашенко сохранить свою власть.

Однако, незадолго до выборов, в июне 2020 года Бабарико был арестован под обвинением в финансовых преступлениях, связанных с его предыдущей работой.

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