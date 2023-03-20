В Новополоцкой колонии политзаключенный Игорь Лосик совершил попытку суицида

Политзаключенный блогер Игорь Лосик совершил попытку суицида в колонии. Об этом сообщил центр «Вясна» со ссылкой на несколько источников.

По информации правозащитного центра, Игорь Лосик в штрафном изоляторе новополоцкой колонии держал голодовку, а затем порезал себе руки и шею. Его спасли и отправили в медсанчасть. Официальные органы о чрезвычайном происшествии и состоянии политзаключенного не сообщили.

Напомним, Игорь Лосик был осужден на 15 лет лишения свободы. Позднее на два года колонии была осуждена его супруга Дарья Лосик. В семье политзаключенного Игоря Лосика арестовали имущество.

Игорь Лосик попал за решетку 25 июня 2020 года. В декабре 2021-го Гомельский областной суд осудил его на 15 лет колонии усиленного режима. Согласно суду, Лосик и другие фигуранты его дела своей деятельностью причинили ущерб государству на 2,5 миллиона рублей. Еще в 130 тысяч рублей оценили судебные издержки. Все эти деньги государство планирует взыскать с родственников осужденных.