Политзаключенную пенсионерку Эмму Степуленок из Миор приговорили к двум годам колонии

В суде Миорского района 17 ноября был оглашен приговор 69-летней бывшей учительнице беларуского языка и литературы из Миор Эмме Степуленок. Пенсионерку держали за решеткой почти год, но в середине сентября женщине изменили меру пресечения и перевели на домашний арест, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Эмму Антоновну обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 368 («Оскорбление Лукашенко») и ст. 369 («Оскорбление представителя власти»). Судья Ирина Яскевич назначила политзаключенной два года лишения свободы в условиях общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. В заключении ей осталось отбыть примерно 4 месяца.

Эмму Степуленок задержали 29 сентября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного за комментарии в интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера. Первые два месяца женщина находилась в жодинской тюрьме № 8, а затем была переведена в витебский СИЗО-2. В середине сентября ей изменили меру пресечения и перевели на домашний арест. 7 ноября Эмма Антоновна отметила 69-летие дома.

Судебный процесс над Степуленок начался 10 ноября в суде Миорского района. По информации правозащитников, в первый день суда женщине стало плохо — у нее поднялось давление. Поэтому Эмме Антоновне вызывали скорую помощь.

Однако, несмотря на плохое самочувствие ее признали «виновной» по статьям 369 и 368 Уголовного кодекса и приговорили к двум годам лишения свободы в условиях общего режима. Наручники на политзаключенную надели в зале суда. В заключении ей осталось отбыть примерно 4 месяца.