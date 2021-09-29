Сотрудника КГБ Беларуси застрелили из ружья в Минске

КГБ утверждает, что в Минске во время перестрелки погибли сотрудник Комитета госбезопасности и стрелявший в него человек. Вскоре госиздания опубликовали видео перестрелки.

Согласно поступившей информации, сотрудники КГБ проводили «облаву». В одной из квартир жилого дома по ним открыли огонь из ружья. В результате сотрудник КГБ получил смертельное ранение.

По неподтвержденной информации стелявший в силовика был сотрудником ИТ-компании EPAM Systems. Однако в компании пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Издания «Наша Ніва» и Tut.by сообщили, что это 32-летний сотрудник EPAM Андрей Зельцер. Его по видео опознали знакомые. По информации «Нашей Нівы», программист жил в квартире вместе с женой и малолетним сыном.

Видео перестрелки опубликовал государственный канал ОНТ.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по части 2 статьи 139 УК республики (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

EPAM Systems — американская IТ-компания, занимающаяся разработкой программного обеспечение. Отделения компании есть более чем в 30 странах, в том числе в Беларуси. EPAM выступает резидентом Беларуского парка высоких технологий (ПВТ).

Некоторые наблюдатели предположили, что видео может быть постановкой спецслужб. Так, telegram-канал Выборы видишь? рассказывает, какие нестыковки замечены в видео.