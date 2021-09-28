В Минске дрон сбросил на базу ОМОН горючую смесь

Происшествия
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25 сентября в Минске группа «Чорны Бусел» сбросила с дрона две емкости с зажигательной смесью на здание ОМОН по улице Героев 120-й дивизии в Минске. Возникли пожары. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Телеграм-канал «Буслы ляцяць», где размещен видеоотчет.

В сообщении говорится, что на базу ОМОН было сброшено две 5-литровые ёмкости с зажигательной смесью. Отмечается, что попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками. Произошло возгорание, которое было видно с окон соседних домом, где проживают семьи силовиков.

В сообщении говорится, что атака с воздуха достигла своих целей.

Силовые структуры не дают классификацию произошедшего и не комментируют информацию.

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дрон ОМОН
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