Лукашенко открыл «новый фронт со стороны Украины» и рассказал как была организована гуманитарная катастрофа на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией

27 сентября Александр Лукашенко принял руководство силового блока с докладом об обстановке на Государственной границе Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко заявил об открытии нового фронта со стороны Украины и рассказал о гуманитарной катастрофе, организованной на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Лукашенко обвинил руководство сопредельных государств в «курсе на конфронтацию с Беларусью».

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В кольце врагов

«Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко призвал своих силовиков заняться «проблемами, связанными с обороной«, которые он охарактеризовал как «серьезные» и «важные».

«Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на Государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, «в Польше разворачивают целые корпуса у границ Беларуси» (примерная численность одного армейского корпуса может доходить до 40 000 человек — Прим. Ред.).

Больше всего пугают Лукашенко не натовские корпуса, а ситуация на границе с братской Украиной, где, по его словам, «открывается новый фронт».

«Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, — там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы», — заявил Лукашенко.

Армейских корпусов в Украине Лукашенко пока не заметил. Но его перепугал некий тайник с оружием, найденный украинскими пограничниками.

Лукашенко признал, что тайник нашил сами украинские пограничники, на своей же территории, и предназначались они для «мероприятий на территории Украины«. При этом он обвинил украинские власти в «неприличных действиях в отношении Беларуси«.

«Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано», — заявил Лукашенко.

Что касается ситуации с мигрантами, Александр Лукашенко отметил, что обстановка дополнительно усугубляется действиями пограничников в сопредельных государствах. Напомним, Польша, Литва и Латвия не принимают нелегальных мигрантов, поставляемых с территории Беларуси.

«Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями (твердят они с самых высоких трибун) решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной Ассамблее ООН», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сами страны Запада виноваты в возникшем миграционном кризисе.

«Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад, — сказал Лукашенко. — Поэтому надо разбираться там».

Александр Лукашенко опроверг обвинения в организации потоков нелегальных мигрантов через Беларусь в Евросоюз, назвав их чепухой. И сразу же подробно рассказал, как организован этот поток мигрантов в Еросоюз. При этом он не объяснил почему власти оказывают содействие международной «банде». Власти предоставляют нелегалам безвизовый режим и позволяют им нарушать границу Беларуси и стран Евросоюза. Лукашенко заявил, что на территории Беларуси орудуют «банды«, которые уверенным шагом «ведут нелегалов» на государственную границу Республики Беларусь и спокойно «перебрасывают» их через границу в Польшу. Тем самым Лукашенко подтвердил, что:

непосредственно государственные структуры РБ выдают документы для легального пребывания мигрантов в нашей стране (мигранты могут законно оставаться на территории Беларуси, но не имеют законных оснований для пересечения границы с сопредельными государствами ЕС. Беларуские пограничные и таможенные органы не имеют права пропускать через границу лиц без европейских разрешительных документов [виз] — Прим.Ред.), силовые ведомства РБ не пресекают деятельность преступных группировок, организующих доставку нелегалов с Минского аэропорта к границе, пограничные войска РБ не препятствуют нелегалам нарушать государственную границу Республики Беларусь с сопредельными государствами, чем грубо нарушают законодательство нашей страны и многочисленные международные договора.

Отметим, что именно в этом страны Евросюза обвиняли режим Лукашенко на трибуне ООН. Именно поэтому Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима.

Лукашенко очень хорошо осведомлен обо всех нюансах организованной преступной деятельности по переброске нелегалов транзитом через Беларусь.

«Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там — в Польше, Литве и других странах — самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию», — сказал Лукашенко.

Он также объяснил, почему Беларусь больше не будет выполнять собственное законодательство об охране границы и продолжит свою политику эскалации гуманитарного кризиса на границе.

«И я уже открыто сказал: вы (коллективный Запад и Евросоюз в частности. — Прим.) против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? Так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Польше или в Литве», — подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко обвинил ЕС в том, что они «мертвых перебрасывают» в Беларусь.

«Люди в военной форме (ясно кто, мы это видим) — и полиция, и погранвойска, уже армию подключили к этому — силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе», — сказал Лукашенко.

Он признал, что ситуацию с мигрантами на границе является гуманитарной катастрофой. Он утверждает, что данная гуманитарная катострофа организована не по его решению: во всем винит Евросоюз. Лукашенко сокрушается о судьбе мигрантов, которые «пришли за тысячи километров с юга» (прилетели на самолетах по безвизу, по приглашению РБ — Прим. Ред.).