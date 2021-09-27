В Польшу за сутки не впустили 259 иракских мигрантов из Беларуси

За одни сутки польские пограничники пресекли 259 попыток незаконного перехода государственной границы. Все нелегалы — с территории Беларуси. Задержано 18 мигрантов (17 человек из Ирака и 1 человек из Конго).

Остальные попытки удалось предотвратить. Кроме того, шестерых иностранцев задержали за содействие в пересечении (3 человека из Ирака, а также по одному человеку из России, Сирии и Индии сообщает в Twitter Пограничная служба Польши.