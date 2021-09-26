Витебские пограничники пропустили через государственную границу 14 незаконных мигрантов за сутки. Латвийская погранслужба их не пропустила

За одни сутки, 24 сентября, сотрудники Государственной пограничной службы Латвии предотвратили 14 попыток незаконного пересечения латвийско-беларуской границы.

С 10 августа в страну таким образом не дали попасть 1348 иностранцам, гражданам третьих стран (Ирак, Сирия, Афганистан и др.). По гуманитарным с момента введения режима ЧС в Латвию смогли попасть 38 человек из Беларуси.

Всего в этом году за незаконное пересечение границы были задержаны 390 человек, сообщает Госпогранслужба Латвии.

Таким образом, витебские пограничники перестали справляться со своими обязанностями.

Государственный пограничный комитет РБ не сообщает о массовой миграции нелегалов через границу между Беларусью и Латвией. В ГПК в упор не видят потоков незаконных мигрантов, которые сотнями проникают из Беларуси в страны Евросоюза через «дырявую» государственную границу. При этом ГПК РБ официально обвиняет иностранные государства в том, что они «подбрасывают трупы» мигрантов на территорию синеокой. Примечательно, что КПК делает это без проведения какого бы то ни было следствия.

«19 сентября в Гродненском районе вблизи д.Лесное в метре от беларуско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь«, — сообщает ГПК Беларуси, причастный к организации коридоров для нелегалов.

Очевидно, что организованный поток незаконных мигрантов движется с территории Беларуси в направлении стран Евросоюза, а не наоборот. Незаконные иностранные мигранты сотнями проходят через беларусикх пограничников незамеченными — это как? Для чего вообще нужна погранслужба, если она не знает что происходит на границе и не контролирует ситуацию? А, может, знает и контролирует?!

Организация убийств мигрантов на границе и манипуляции с их трупами — еще один признак преступной сущности режима. Это станет предметом будущих международных расследований и трибунала.