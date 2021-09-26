Витебские пограничники пропустили через государственную границу 14 незаконных мигрантов за сутки. Латвийская погранслужба их не пропустила

Армия
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За одни сутки, 24 сентября, сотрудники Государственной пограничной службы Латвии предотвратили 14 попыток незаконного пересечения латвийско-беларуской границы.

С 10 августа в страну таким образом не дали попасть 1348 иностранцам, гражданам третьих стран (Ирак, Сирия, Афганистан и др.). По гуманитарным с момента введения режима ЧС в Латвию смогли попасть 38 человек из Беларуси.

Всего в этом году за незаконное пересечение границы были задержаны 390 человек, сообщает Госпогранслужба Латвии.

Таким образом, витебские пограничники перестали справляться со своими обязанностями.

Государственный пограничный комитет РБ не сообщает о массовой миграции нелегалов через границу между Беларусью и Латвией. В ГПК в упор не видят потоков незаконных мигрантов, которые сотнями проникают из Беларуси в страны Евросоюза через «дырявую» государственную границу. При этом ГПК РБ официально обвиняет иностранные государства в том, что они «подбрасывают трупы» мигрантов на территорию синеокой. Примечательно, что КПК делает это без проведения какого бы то ни было следствия.

«19 сентября в Гродненском районе вблизи д.Лесное в метре от беларуско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь«, — сообщает ГПК Беларуси, причастный к организации коридоров для нелегалов.

Очевидно, что организованный поток незаконных мигрантов движется с территории Беларуси в направлении стран Евросоюза, а не наоборот. Незаконные иностранные мигранты сотнями проходят через беларусикх пограничников незамеченными — это как? Для чего вообще нужна погранслужба, если она не знает что происходит на границе и не контролирует ситуацию? А, может, знает и контролирует?!

Организация убийств мигрантов на границе и манипуляции с их трупами — еще один признак преступной сущности режима. Это станет предметом будущих международных расследований и трибунала.

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