Топиарный кадуцей со змеями и ключом — символ Витебской таможни

20 сентября 1991 года Верховным советом Республики Беларусь Беларуское управление таможни СССР было преобразовано в Государственный Таможенный Комитет (ГТК).

Через пять лет, 20 сентября 1996 года учрежден праздник — День Таможни.

В Витебске в 1991 году открыт пункт таможенного оформления на заводе «Витязь», с единственным специалистом Михаилом Николаевичем Могилевцом. Граница с Россией требовала контроля. Таможня стала «давать добро» на границе.

Через два года пост вырос в Витебскую таможню, которая разместилась напротив «Витязя» на Московском проспекте, 120.

А.Н. Семенчуков, В.А. Иванов, В.А. Цвик, О.П. Церковский, В.А. Дорожинский — это первые специалисты таможенного дела в городе Витебске.

В здании Витебского АТЭК на Терешковой и в Товарной конторе на железной дороге открыли пункты таможенного оформления.

Бизнес закипал на таможне

Очень много товаров ввозилось из Европы и отправлялось в Россию. Открылось множество предприятий, отгружавших свои товары в соседнюю страну.

«Растормаживали» производственные линии, автомобили, товары для производства.

«Затормаживали» продукцию, вывозимую в РФ и другие страны бывшего СССР.

В 1996-97 годах, чтобы оформить мебель компании «Элтик», где я работала в отделе маркетинга, на вывоз в РФ или ввоз оборудования для цеха «Горячие хлеб», занимала очередь в пять утра . Хорошо если к 22 вечера оформишься.

Таможня росла и бизнес подрастал

В 1998 году по объему грузоперевозок Беларусь занимала второе место в Европе.

Об этом не рассказывали на официальном мероприятии в честь 30-летия таможни.

20 сентября давали присягу молодые кадры, а ветеранам вручали Грамоты в рамочках и юбилейные медали «30 год мытным органам Рэспублікі Беларусь».

А еще открыли «Кадуцей со змеями и ключом»

Цитата из пригласительного письма Витебской таможни:

«В честь этой знаменательной даты 20 сентября состоится торжественное открытие малой архитектурной формы в виде топиарной скульптуры, символизирующей главный элемент геральдического знака таможенной службы — перекрещенные кадуцей и ключ, что будет способствовать укреплению таможенных традиций, преемственности поколений, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи»

Кадуцей и ключ — традиционные геральдические символы таможенной службы.

Об этом есть на сайте ГТК:

«Кадуцей или посох обвитый двумя змеями и увенчанный крыльями Меркурия (жезл Меркурия) является важнейшим составным элементом символики и геральдики таможенных служб многих стран мира, в первую очередь европейских. Перекрещенный кадуцей с ключом — геральдический знак таможенной службы Республики Беларусь. Список стран, использующих кадуцей в геральдике своих таможенных ведомств насчитывает десятки позиций.

В геральдическом знаке белорусской таможенной службы ключ означает таможенный контроль, силу открывающую или закрывающую ворота Беларуси, а бородка в виде «М» — начальной буквы слова МЫТНЯ, что подчеркивает, ведомственную и национальную принадлежность ключа.

Желтый цвет этих инструментов является символом богатства и успеха.

Изумрудно-зеленый фон — символ юности, цветения, свободы, спокойствия, благородства, чести, надежды, изобилия и радости. Многие народы выбрали для своих денег именно зеленый цвет. Это цвет надежности и стабильности. Это цвет середины, посредничества и помощи.

В Республике Беларусь он также часть цветов государственного флага»

Вот так этот символ выглядит в Витебске.

Ну вот во-первых — это красиво…