Пятый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси может быть введен через месяц

Беларусь снова оказалась на первом месте в повестке дня Евросоюза. Новый пакет санкций ЕС в отношении режима в Беларуси готовится в Брюсселе. Пакет может быть готов уже через месяц. Об этом написал в в своем Twitter аккаунте известный журналист Рикард Йозвяк. Ранее он неоднократно сообщал инсайды из столицы Евросоюза.

По словам журналиста, работа над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси ведется в Евросоюзе. В новый пакет санкций войдут, среди прочего, вопросы, связанные с незаконной миграцией с территории Беларуси.

«В нем будет отражено миграционное давление на границы Литвы, Латвии и Польши. Может быть разработан к концу октября», — написал Рикард Йозвяк.

Напомним, что Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.