США расширили санкции против Беларуси: кто попал в список

США расширили санкции против Беларуси: в новом санкционном списке 23 физических лица и 21 компания. Документ опубликован на сайте Министерства финансов.

Под санкции подпали чиновники, депутаты и бизнесмены:

министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко ;

; директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский ;

; депутаты парламента Геннадий Давыдько и Олег Гайдукевич ;

и ; спортсмены Вячеслав Хорошенко и Дмитрий Шакута ;

и ; бывшая сотрудница службы протокола Лукашенко Дарья Шманай ;

; два приближенных к Лукашенко бизнесмена – Алексей Олексин и Николай Воробей ;

и ; один из акционеров Dana Holdings Небойша Карич.

Силовики:

председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора ;

; его заместители Олег Шандарович , Анатолий Васильев и Сергей Аземша ;

, и ; замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек ;

; заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Глеб Дриль ;

; начальник ИВС ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Игорь Кенюх ;

; начальник ЦИП ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Евгений Шапетько.

Среди предприятий — Белнефтегаз, Беларуськалий, Абсолютбанк, Энерго-Ойл, Дана Холдингс, а также Национальный олимпийский комитет и другие.