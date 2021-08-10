США расширили санкции против Беларуси: кто попал в список

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США расширили санкции против Беларуси: в новом санкционном списке 23 физических лица и 21 компания. Документ опубликован на сайте Министерства финансов.

Под санкции подпали чиновники, депутаты и бизнесмены:

  • министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко;
  • директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский;
  • депутаты парламента Геннадий Давыдько и Олег Гайдукевич;
  • спортсмены Вячеслав Хорошенко и Дмитрий Шакута;
  • бывшая сотрудница службы протокола Лукашенко Дарья Шманай;
  • два приближенных к Лукашенко бизнесмена – Алексей Олексин и Николай Воробей;
  • один из акционеров Dana Holdings Небойша Карич.

Силовики:

  • председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора;
  • его заместители Олег Шандарович, Анатолий Васильев и Сергей Аземша;
  • замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек;
  • заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Глеб Дриль;
  • начальник ИВС ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Игорь Кенюх;
  • начальник ЦИП ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Евгений Шапетько.

Среди предприятий — Белнефтегаз, Беларуськалий, Абсолютбанк, Энерго-Ойл, Дана Холдингс, а также Национальный олимпийский комитет и другие.

3 июня будут возобновлены санкции в отношении 9 госпредприятий, связанных с концерном «Белнефтехим»

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении 71 человека и 7 компаний из Беларуси

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