США расширили санкции против Беларуси: кто попал в список

США расширили санкции против Беларуси: в новом санкционном списке 23 физических лица и 21 компания. Документ опубликован на сайте Министерства финансов.
Под санкции подпали чиновники, депутаты и бизнесмены:
- министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко;
- директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский;
- депутаты парламента Геннадий Давыдько и Олег Гайдукевич;
- спортсмены Вячеслав Хорошенко и Дмитрий Шакута;
- бывшая сотрудница службы протокола Лукашенко Дарья Шманай;
- два приближенных к Лукашенко бизнесмена – Алексей Олексин и Николай Воробей;
- один из акционеров Dana Holdings Небойша Карич.
Силовики:
- председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора;
- его заместители Олег Шандарович, Анатолий Васильев и Сергей Аземша;
- замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек;
- заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Глеб Дриль;
- начальник ИВС ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Игорь Кенюх;
- начальник ЦИП ГУВД Мингорисполкома (Окрестина) Евгений Шапетько.
Среди предприятий — Белнефтегаз, Беларуськалий, Абсолютбанк, Энерго-Ойл, Дана Холдингс, а также Национальный олимпийский комитет и другие.
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