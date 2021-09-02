МБРР выделил 16,6 млн евро на модернизацию и реконструкцию 30 школ в Витебской области

За счет кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в Витебской области в 2021-2022 годах намерены провести реконструкцию и модернизацию 30 учреждений среднего образования.

По его словам, МБРР предоставил 16,6 млн евро, из которых уже освоено более 7,5 млн евро, передает БелТА.