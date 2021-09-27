Карпенков обвинил ЕС в попытке наводнить Беларусь террористами ИГИЛ

Под видом беженцев Запад пытается вытеснить в Беларусь террористов и экстремистов из ИГИЛ. Об этом 26 сентября заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем, мы же общались, мы узнаем, чья там форма, кто там находится. И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев (ИГИЛ — терроиристическая организация) , всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Белоруссию, для того, чтобы дестабилизировать обстановку», — сказал он.

По его словам, внутренние войска оказывают помощь пограничникам, «чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши».