Карпенков обвинил ЕС в попытке наводнить Беларусь террористами ИГИЛ

Николай Карпенков Армия
Опубликовано

Под видом беженцев Запад пытается вытеснить в Беларусь террористов и экстремистов из ИГИЛ. Об этом 26 сентября заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«За этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения. А мы их знаем, мы же общались, мы узнаем, чья там форма, кто там находится. И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев (ИГИЛ — терроиристическая организация) , всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Белоруссию, для того, чтобы дестабилизировать обстановку», — сказал он.

По его словам, внутренние войска оказывают помощь пограничникам, «чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши».

Витебляне в балаклавах и с дубинками избивали и запугивали сограждан за деньги

Глава ГУБОПиК разбивает стекло в минском кафе. Видеофакт

Жителя Витебска задержали за оскорбление замглавы МВД Карпенкова в соцсети

home беззаконие беспредел ИГИЛ Николай Карпенков отмороженный
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)