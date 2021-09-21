Витебляне в балаклавах и с дубинками избивали и запугивали сограждан по заказу

Витебские оперативники установили троих жителей областного центра, которые весной в аг. Ольгово избили 45-летнего местного жителя.

Следователи выяснили, что у преступления были заказчики. Найти их пока не удалось.

Несколько лет назад у потерпевшего случился конфликт с жителем Витебска (тот занимал деньги, но вернул не всю сумму). Чтобы заимодатель не предъявлял претензий, должник решил его напугать и с помощью посредника организовал нападение.

Обидчики использовали слезоточивый газ и металлическую дубинку, а для сокрытия личностей — балаклавы.

Осуществив заказное нападение, исполнители уничтожили одежду и выбросили орудия преступления. Позже следователи нашли дубинку в канализационном колодце. За грязну «работу» задержанные получили гонорар*, сообщили в пресс-службе МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигурантам от 32 до 35 лет, они проживают в Витебске, ранее участвовали в боях без правил. Один из подельников привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.

Сейчас оперативники разыскивают организатора и заказчика преступления, сообщает пресс-служба.

Напомним, практику погромов «глубоко переосмыслил» и применил в Беларуси бывший глава ГУБОПиК Николай Карпенков, который со своими сообщниками бил стекла в минском кафе. Теперь эти методы переняли витебские «гангстеры». Дурной пример заразителен — гласит поговорка.

*Прим. Ред.: гонорар — это денежная плата за труд лицам «свободных профессий»: писателям, художникам, дизайнерам, артистам, музыкантам, композиторам, моделям, адвокатам, врачам, педагогам, философам. Гонорары бандитам не выплачиваются, даже за «изобретение» преступлений. Они также не выплачиваются террористам, какую бы форму они на себя не надели. Чтобы получать гонорары, нужно заниматься созидательной творческой деятельностью, быть автором уникальных произведений.