Пенсионера из Витебского района приговорили к 2 годам колонии

Беззаконие
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Политзаключенного Александра Потапова за оскорбление Лукашенко приговорили к двум годам колонии в условиях общего режима. Суд над 68-летним жителем деревни Хотоля Витебского района завершился 16 ноября. Судебный процесс вела судья Наталья Третьякова в закрытом режиме.

Отметим, что уроженец Украины в Беларуси живет с 1997 года. После ранения и гибели в Украине от рук российских военных его дочери Оксаны и племянницы, находясь под влиянием эмоций, 8 и 16 июля текущего года он разместил в социальной сети два комментария, которые экспертиза сочла «оскорбительными».

Пожилой мужчина был задержан в конце августа 2022 года. Известно, что до этого Александра уже задерживали в рамках административного дела, тогда ему назначили штраф.

Стоит отметить, что на одном из заседаний Александр заявил, что все время себя плохо чувствует, ощущает тяжесть в голове, слабость и вынужден принимать обезболивающие средства. Однако медик СИЗО, которого вызывали в суд, сообщил, что мужчине оказывается надлежащая медицинская помощь, помещение в стационар не требуется. В итоге судья Наталья Третьякова признала Александра Потапова виновным и назначила ему наказание в виде лишения свободы свободы сроком на два года в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

В настоящее время Потапов содержится в Витебском областном следственном изоляторе № 2 и нуждается в моральной поддержке и материальной помощи.

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