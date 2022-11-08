За оскорбление Лукашенко будут судить 68-летнего пенсионера Витебской области

За оскорбление Лукашенко будут судить 68-летнего пенсионера Александра Потапова. Процесс над политзаключенным начнется в суде Витебского района 10 ноября 2022 г. Дело будет вести судья Наталья Третьякова в закрытом режиме.

Александр Потапов живет в поселке Хотоля Витебской области, родом из Украины. Пенсионер был задержан в конце августа 2022 года в рамках уголовного дела за оскорбление Лукашенко в комментариях в «Одноклассниках» (ст. 368 Уголовного кодекса). Известно, что до этого Александра уже задерживали в рамках административного дела, тогда ему назначили штраф.