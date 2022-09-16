Жителя Витебска приговорили к 4 годам колонии за оскорбление Лукашенко и желание воевать в Украине

Судебная коллегия Витебского областного суда 6 сентября завершила рассмотрение уголовного дела Анатолия Михайлова. 28-летний мужчина обвинялся в создании экстремистского формирования (ч. 3 ст. 361-3), разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной розни или вражды (ч. 1 ст. 130), оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368) и оскорблении представителей власти (ст. 369 Уголовного кодекса).

Процесс вела председатель судебной коллегии Галина Бондал.

Анатолий Михайлов был задержан в конце апреля 2022 года. Перед этим, 8 апреля, суд Первомайского района Витебска наказал его арестом на 15 суток за распространение и хранение экстремистских материалов по ст. 19.11 КоАП.

Согласно материалам обвинения, Анатолий Михайлов, с марта 2021 года по январь 2022 года, в интернете «размещал комментарии и графические материалы с призывами к разжиганию национальной и иной социальной розни», а также оскорбления в адрес Лукашенко и силовиков.

По данным провластных каналов, причиной задержания стала регистрация в Плане «Перамога». Сообщалось, что Анатолий также заполнил анкету, чтобы поехать воевать в Украину.

Он же в марте 2022 года «стал участником деструктивных Telegram-канала и Telegram-чата».

В результате Анатолий получил четыре года колонии и штраф 3,2 тысячи рублей.