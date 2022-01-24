В 2021 году в Беларуси осудили «за экстремизм» более 1,6 тыс. человек

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Белорусские власти в 2021 году осудили более 1,6 тыс. человек по «делам экстремистской направленности»: речь идет о политических делах и наказаниях за участие или выражение протеста против фальсификации итогов президентских выборов в августе прошлого года.

«В прошлом году завершено расследование, направлена в суд основная масса уголовных дел по преступлениям, совершенным в 2020 году лицами, которые пытались совершить государственный переворот. В общей сложности судами рассмотрено более 1,2 тыс. уголовных дел, по которым осуждено более 1,6 тыс. человек», — сообщил сегодня генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

За месяц до объявленного властями референдума генпрокурор заявил, что силовики готовы к этому мероприятию.

«Правоохранительный блок полностью готов к немедленному выявлению и пресечению любых фактов экстремизма и терроризма, с учетом предстоящих общественно значимых мероприятий и в целом по каждодневной работе, связанной с обеспечением общественного порядка», — сказал Швед.

Международный комитет по расследованию пыток требует возбудить уголовные дела за применение насилия против демонстрантов

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