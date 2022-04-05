В Витебской области ксендза осудили на 10 суток ареста по обвинению в «пикетировании» и «экстремизме»

Настоятеля римско-католического прихода Святого апостола Андрея в Лынтупах (Витебская область) ксендза Александра Барана 4 апреля осудили на 10 суток административного ареста. Напомним, 6 суток священник уже провел за решеткой, поэтому осталось отбыть еще 4 суток. На свободу он должен выйти 8 апреля.

Суд проходил в Поставах. Поддержать ксендза Александра приехали священники епархии, епископ, монахиня и прихожанин.

Настоятеля судили за действия в соцсетях по двум административным статьям — 24.23 «несанкционированное пикетирование» (за изображение бело-красно-белого флага вместе с украинским флагом на аватарке) и 19.11 «распространение экстремистских материалов» (лайки и комментарии под публикациями информационных страниц, объявленных «экстремистскими»).

Свидетелями выступили двое милиционеров, которые просмотрели страницы священника и составили рапорты об административных нарушениях. Споры в суде продолжались несколько часов.

«По логике, обвинять абсолютно не было в чем. Ксендз Александр полностью отрицал несправедливое обвинение, объяснял все с позиции христианства: что его миссия — быть вместе с людьми, что бело-красно-белый флаг — это знак победы воскресшего Христа, что он не имел никаких политических намерений. Адвокат полностью разбил обвинения, объяснял, что они безосновательны, ссылался на Конституцию, и после его речи была надежда, что ксендза Александра оправдают. Но...»

После оглашения решения священника не задержали сразу в зале суда, а дали час на то, чтобы самому прийти для отбывания наказания. Ксендз Александр со смирением так и сделал.