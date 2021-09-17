В Витебске директора фирмы отправили на 20 суток в ИВС за пикетирование в авто

Политика
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Витебский предприниматель Владимир Пунько 16 сентября получил 20 суток ареста за бело-красно-белую салфетку в салоне автомобиля, сообщает «Витебская весна».

Владимира судили по «народной статье» 24.23 за нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. В протоколе указано, что 2 сентября предприниматель на улице Кирова в Витебске в своем автомобиле Toyota хранил под лобовым стеклом «полотнище бело-красно-белого цвета для публичной демонстрации на всеобщее обозрение». Таким образом, по версии милиционера, он совершил пикетирование, которое «не было связано с избирательной кампанией», но представляло собой публичное высказывание «общественно-политических настроений».

В суде Владимир Пунько объяснил, что работает директором фирмы и 2 сентября приехал на улицу Кирова, чтобы распечатать бланки строгой отчетности. Он рассказал, что никакого флага у него в машине не было. Под лобовым стеклом лежала салфетка, которой он протирает пыль с лобового стекла.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил 20 суток ареста. Ранее Владимира уже неоднократно судили по «протестной статье». Количество назначенных судом суток у него уже перевалило за полсотни.

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