В Орше за оскорбление Лукашенко будут судить врача-стоматолога

В Орше фельдшера стоматологического отделения местной поликлиники № 2 Наталью Кукишеву будут судить за оскорбление Лукашенко. Суд состоится в закрытом режиме 17 августа.

О ее задержании стало известно в апреле этого года, а на то время она уже около пяти месяцев была за решеткой. По предварительной информации, она обвинялась в оскорблении какого-то чиновника. Возможно, что это уже второй суд над ней.

Отметим, что в июле 2020-го фельдшер зубного стоматологического отделения поликлиники № 2 Наталья Кукишева была награждена почетной грамотой Оршанского районного Совета депутатов.