В Орше за оскорбление Лукашенко будут судить врача-стоматолога

Витебская область
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В Орше фельдшера стоматологического отделения местной поликлиники № 2 Наталью Кукишеву будут судить за оскорбление Лукашенко. Суд состоится в закрытом режиме 17 августа.

О ее задержании стало известно в апреле этого года, а на то время она уже около пяти месяцев была за решеткой. По предварительной информации, она обвинялась в оскорблении какого-то чиновника. Возможно, что это уже второй суд над ней.

Отметим, что в июле 2020-го фельдшер зубного стоматологического отделения поликлиники № 2 Наталья Кукишева была награждена почетной грамотой Оршанского районного Совета депутатов.

Источник: «В Орше, где была вспышка ковид, сняли главврача поликлиники». Что говорит облздрав

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