Рюкзак с деньгами похитили в Витебске

Неожиданный подарок судьбы в виде ключей от чужой ячейки попал в руки 44-летней жительницы Полоцка. Женщина заметила, что рассеянный покупатель поставил свои вещи в место временного хранилища, закрыл его, но ключи с собой не взял.

Ключ от ячейки прихватила подозреваемая. Она пришла домой и рассказала своему мужчине о случившемся. Тот решил пойти на преступление — прикарманить вещи.

Мужчина сходил в магазин и вытащил из ячейки рюкзак, в котором находились деньги в сумме 290 долларов и банковские карточки. Дома подельники решили разработать план, благодаря которому хотели запутать правоохранителей. Они забрали себе 250 долларов, а остальные банкноты вновь переложили в рюкзак и решили вернуть его уже в другую ячейку в том же магазине. Для этого подозреваемый ещё раз отправился в торговый объект, переодевшись для маскировки в куртку другого цвета, сообщили в Отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Воспользоваться украденными деньгами у парочки не получилось. Уже через несколько часов после обращения потерпевшего в милицию правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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