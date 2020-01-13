В Витебске работницы регистратуры присваивали деньги пациентов

В одной из поликлиник города Витебска две работницы регистратуры 1968-го и 1993-го года рождения с января по октябрь 2019 года были ответственными за принимаемые от пациентов деньги в уплату медицинских услуг. При этом работницы прибегали к мошенническим действиям, выбивая старые чеки и, соответственно, забирая деньги себе, сообщает УВД Витебского Облисполкома.

В результате мошеннических действий ущерб поликлиники составил более 9000 рублей. В настоящее время в отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела.