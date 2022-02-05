Лукашенко опять решил потратить деньги на военную технику

Лукашенко заявил, что Беларусь планирует закупать у России почти всю участвующую в учениях военную технику. Напомним, что в страну введены войска РФ под видом учений. С собой российские военные привезли всю устаревшую военную технику из глухих уголков РФ. Примечательно, что количество техники, привезенной в Беларусь, было избыточным.

Теперь стало известно, что Лукашенко принял обязательство закупить военную технику. Об этом заявил он сам.

По его словам, освоение армией РБ военной техники, привезенной из России, является основной целью совместных учений «Союзная решимость». Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает БелТА. Он добавил, что Беларусь планирует закупать у России «практически всю военную технику», которая участвует в маневрах на украинской границе.

«Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать ее у вас в этом, следующем году и так далее», — пояснил Лукашенко.

Ранее Министерство обороны не заявляло о планах закупок военной техники. Теперь все резко изменилось. Решение о закупке техники власти объясняют «поведением НАТО и Украины».

Напомним, что бюджет Беларуси трещит по швам. В нем нет денег на самые насущные статьи расходов. Внеочередная закупка военной техники лишь усугубит сложную экономическую ситуацию в стране. Недавнее повышение налогов для ИП и введение новых налогов убивает экономическую инициативу. Реальные доходы населения падают, а не растут. Безработица достигла максимально высокого уровня, говорят экономисты.

Предполагаем, что потратить деньги беларуских налогоплательщиков на закупку российской военной техники Лукашенко решил под давлением Кремля в обмен на силовую поддержку в случае обострения политического кризиса. Таким образом, беларусы уже в прямом смысле кормят иностранную армию и своими ресурсами поддерживают оборонную промышленность РФ.

Тем временем политическая верхушка утрачивает власть и свой контроль над вооруженными силами. Пустота немедленно заполняется. Контроль над силовым блоком, как единственной реальной «ветвью власти», перетекает в Кремль. Происходит ползучая оккупация страны. И все это «обставляется» как защита от внешней агрессии.

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По словам Лукашенко, необходимость в закупке военной техники обострилась «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина». До этого, напомним, «западные враги» якобы «пытались напасть» через Казахстан, где на самом деле произошла кровавая смена одного диктатора на другого.

Ранее Лукашенко заявлял о планах открытия «второго фронта» с Украиной. Своей «первый фронт» он открыл на польской границе, где более полугода предпринимались провокации с использованием африканских мигрантов. Попытки режима «взломать оборону» НАТО с треском провалились. И итоге безумная «спецоперация вторжения» обернулось новым позором и новыми санкциями в отношении режима, которые сильно взбесили Лукашенко.

Дорогостоящие игрища за счет налогоплательщиков продолжаются.