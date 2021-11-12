На учениях в Беларуси погибли двое десантников из России

Двое российских десантников погибли в пятницу на учениях в Беларуси. Происшествие случилось, когда подразделения воздушно-десантных войск десантировались в районе Гродно, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались»,— сказали в ведомстве.

Отметим, что в пятницу на полигоне «Гожский» под Гродно прошло совместное учение белорусских и российских десантников. Оно состоялось в связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Беларуси. В учениях была задействована сводная батальонная тактическая группа, российские военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.