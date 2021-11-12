Беларуский бизнес должен понести ответственность за миграционный кризис?

В связи с коллапсом на беларуско-польской границе некоторые провластные организации призывают предпринимателей «проявить социальную ответственность» и обеспечить 15 тысяч мигрантов всем необходимым.

В своем обращении Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» констатирует, что ситуация критическая, а погодные условия ухудшаются. У мигрантов «отсутствуют санитарные условия для жизни«.

Отметим, что ведущие эксперты сходятся во мнении, что данный кризис был спланирован именно таким образом, чтобы мигранты оказались в безвыходной ситуации и их страдания были максимально ужасны. Именно используя страдания тысяч людей хунта пытается давить на Польшу и Евросоюз. Мигранты помещены в невыносимые условия и подвергаются издевательствам.

Очевидно, что данный кризис будет продолжаться до той поры, пока будет существовать его истинная причина.

Следует отметить, что по данным правоохранителей ЕС, беженцами являются лишь несколько процентов от общего числа мигрантов. Остальные люди являются экономическими мигрантами. Легально въехать на территорию Евросоюза они не смогут. Назад в Ирак они не вернутся. Поэтому они останутся жить в Беларуси, в наших городах. Они будут жить в наших домах. Это объективная реальность.