«Это же не бедные люди едут оттуда». Лукашенко посчитал деньги в карманах иракских беженцев

Александр Лукашенко заявил, что среди нелегалов, пытающихся из Ирака через Беларусь попасть в Евросоюз, он не наблюдает бедных людей.

«Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было беларусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, – это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу – приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут», – сказал Лукашенко.

Лукашенко по прежнему отрицает что лично распорядился привезти в Беларусь десятки тысяч мигрантов из Ирака. Он обвиняет в происходящем страны Евросоюза.