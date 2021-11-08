Тысячные толпы мигрантов продолжают попытки прорвать беларуско-польскую границу

Необъявленная война против Запада набирает обороты. Ситуация на беларуско-польской границе становится все более угрожающей. Ролики столкновений польских защитников границы с потоком иракских мигрантов из Беларуси наводнили интернет.

Польские пограничники опубликовали новое видео с границы, где можно увидеть огромное количество полиции и пограничников, которые защищают страну от вторжения толп мигрантов, которые выполняют роль живого тарана, пытаясь нарушить суверенитет Польши и провоцируя применение силы со стороны польских пограничников.

Гибридная агрессия, о которой заявлял Лукашенко, уже идет. Это неизбежно приведет к обострению отношений со всеми странами-соседями, их союзниками и партнерам.

Совсем недавно Лукашенко заявлял, что «Польские танки» угрожают ему и он готовит жесткий ответ на границе. Теперь режим организовал широкомасштабную провокацию на границе.

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