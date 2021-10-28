«Польские танки» угрожают нелегалам Лукашенко? Он готовит жесткий ответ на границе

Александр Лукашенко готовит планы дальнейшей эскалации на границе с Польшей. Он продолжает милитаристскую риторику. Теперь он обещает «продвинуть к границе» что-то, что будет нести определенную угрозу странам Запада. Об этом Лукашенко сообщил сегодня на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

По словам Лукашенко, польские танки угрожают его нелегалам. Он считает, что в России заметили как «с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард»«.

На такое заявление российский чиновник не нашелся что ответить.

«Последний факт, наверное, и в России заметили. С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай — границам Союзного государства», — считает Лукашенко. Видеозапись фрагмента встречи опубликовал телеграм-канал «Пул первого»

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Лукашенко продемонстрировал своему собеседнику предельную степень готовности к дальнейшей эскалации ситуации. Он также дал понять, что Россия примет участие в этой операции. По словам Лукашенко, режимы Лукашенко и Путина будут действовать жестко.

«Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. Ну а потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. И у нас, и тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят», — заявил Лукашенко.

Какие последствия наступят для беларусов в результате провокационных действий силовиков на границе Лукашенко не уточнил.

Напомним, что на днях во время посещения Лидской райбольницы Лукашенко впервые упоминал танки «Леопард» и заявил, что все это может закончиться войной.

«Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь», — сказал Лукашенко Юрию Караеву.