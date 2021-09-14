Лукашенко опять заявил об обострении обстановки на западной границе и обвинил Запад в гибридной агрессии

Александр Лукашенко опять заявил об обострении обстановки на границе с Евросоюзом. Лукашенко усмотрел «непрекращающуюся гибридную агрессия со стороны Запада в отношении Беларуси и России«. И, конечно, он готов защитить свою Россию он мифических оккупантов.

О появлении новых рисков и угроз на западе так называемого Союзного государства, обострении ситуации на границах стран ОДКБ Лукашенко заявил в воскресенье во время учений «Запад-2021».

«Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021″. Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ», — заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко опять пообещал «обеспечить суверенитет и независимость» своего отечества от врагов. Он заодно пообещал обеспечить сохранение региональной стабильности.

«Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», — заявил Лукашенко. «И пусть никто даже не сомневается, что мы — белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, — готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве», — заверил Лукашенко.

Следует отметить, что под словом «отечество» марионеточный властитель имеет в виду, безусловно, Россию, которую он всегда называл своей родиной и в верности президенту которой он так часто клялся. Он пытается предстать в образе защитника «великой родины» от оккупантов. При этом он традиционно проводит параллели со Второй мировой войной, с нападением нацистской Германии на коммунистический СССР. Тем самым он пытается возвеличить себя до статуса великого полководца и победителя в великой войне. Конечно, все эти «исторические события» происходят только в воображении опереточного клоуна.

Напомним, что совместные стратегические учения РФ и РБ «Запад-2021» проходят 10-16 сентября на военных полигонах двух стран. В них примут участие около 200 тыс человек. Сценарий учений предполагает проведение масштабных военных операций против мифических агрессоров. О попытках вторжения на территорию Беларуси Лукашенко уже заявлял не раз. Впервые он на полном серьезе заявил о том, что на территорию Беларуси вторгся военный контингент России (история с «вагнеровцами»). Тогда была задержана маленькая группа обыхающих в санатории российских наёмников, которых обвинили в попытке захвата власти в Беларуси вооруженным путем. В другой раз Лукашенко заметил попытку вторжения со стороны Польши. для захвата западной части Беларуси. Вагнеровцев «забросили» русские, а с Запада никого так и не «забросили». Вражеские войска, которые по заявлению Лукашенко «гусеницами лязгают у наших ворот», испарились. А были ли танки?

Еще следует вспомнить «попутку вторжения» воздушных шариков из Литвы. Тогда Минобороны Беларуси подняло в воздух группу ударных вертолетов МИ-24 для перехвата воздушных шаров. «Нападение» было отбито!