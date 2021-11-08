Попытку вторжения тысячной толпы иракских мигрантов из Беларуси предотвратили польские пограничники — видео

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Польские службы предотвратили попытку мигрантов перебраться на польскую сторону вблизи пограничного перехода в Кузнице. В Министерстве внутренних дел и администрации заявили, что ситуация под контролем.

Тысячная толпа мигрантов без документов пыталась прорвать границу и незаконно вторгнуться на территорию Польши. Инцидент произошел в районе Кузницы. Об этом сообщили в ведомстве.

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Охрану границы несут более 12 тыс польских солдат регулярной армии, а также силы полиции. Накануне Польша привела в боеготовность Войска территориальной обороны в всех трех воеводствах, имеющих общую границу с Беларусью. Резервисты готовы оказать помощь армии и полиции на границе с Беларусью.

«Вместе со службами МВД и Администрации мы готовы защищать польскую границу», — написал министр национальный обороны Польши Мариуш Блащак.

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Сообщается, что действия мигрантов координируют силовики режима. В частности, они направили толпы людей вблизи границы с Польшей. Пограничники режима Лукашенко с собаками конвоируют нелегалов до границы.

Попытку вторжения тысячной толпы иракских мигрантов из Беларуси предотвратили польские пограничники — видео
Пограничники режима РБ с собаками конвоируют нелегалов

 

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