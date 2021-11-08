Тысячная колонна иракских нелегалов идет строем по автомагистрали в Беларуси. Возможна самая масштабная провокация на границе с Польшей

Главное
Опубликовано

В интернете появились кадры из Беларуси, на которых видно, как тысячи беженцев из Ирака и других стран Ближнего Востока маршируют по беларуской автомагистрали в направлении польской границы. Польские пограничники готовы к штурму.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, началась «самая масштабная попытка силового проникновения в Польшу».

Власти предупреждают о возможных провокациях. Польская пограничная служба заявила, что она готова к «штурму границы».

Читайте также: «Польские танки» угрожают нелегалам Лукашенко? Он готовит жесткий ответ на границе

Для предотвращения вторжения в Польшу армии нелегалов из Беларуси сегодня пройдет экстренное заседание кризисного штаба с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, вице-премьера Ярослава Качиньского, глав Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и других органов власти.

Сообщается, что действия мигрантов координируют силовики режима. В частности, они направили толпы людей вблизи границы с Польшей. Пограничники режима Лукашенко с собаками конвоируют нелегалов до границы.

Тысячная колонна иракских нелегалов идет строем по автомагистрали в Беларуси. Возможна самая масштабная провокация на границе с Польшей
Пограничники режима РБ с собаками конвоируют нелегалов
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by