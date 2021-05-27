Министр обороны Беларуси заявил, что НАТО готовится к войне и потребовал принятия ответных мер

Глава Минобороны режима Виктор Хренин заявил о подготовке стран НАТО к войне. Он требует принятия ответных мер.

По словам Виктора Хренина, усиление напряженности вокруг Беларуси вызвано заблаговременной подготовкой стран НАТО к ведению военных действий.

Хренин указал на высокую интенсивность разведки, а также мероприятий по оперативной и боевой подготовке вооруженных сил стран НАТО у границ Беларуси.

«Основные причины — стремление Североатлантического альянса и ЕС беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран — членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов», — цитирует агентство БелТА выступление министра в «парламенте», где в вчера проходила встреча Александра Лукашенко с чиновниками режима.

По его словам, интенсивность полетов военной авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря достигает 30 вылетов в неделю, что «обеспечивает ведение разведки на всю глубину» территорию Беларуси.

Хренин добавил, что количество военных учений стран альянса вблизи границы и задействованного в них личного состава демонстрирует устойчивый рост: за последний год их интенсивность выросла более чем в 1,5 раза.

«Только сейчас в Европе проводится около 20 значимых учений, в которых задействованы более 72 тыс. военнослужащих, около 3,5 тыс. единиц военной техники, свыше 300 летательных аппаратов. Наиболее масштабным является учение «Защитник Европы — 2021», — уточнил военный чиновник.

Хренин подчеркнул, что ряд мероприятий в Польше и странах Балтии носят наступательный характер, в том числе с проведением воздушных десантов численностью более 4 тыс. военнослужащих.

По словам министра, идет активная модернизация морских баз и портов, что повышает возможности для приема десантных и ударных кораблей альянса. «В Польше создается передовой плацдарм для заблаговременного хранения техники и материальных средств Вооруженных сил Соединенных Штатов. Завершена модернизация пяти складов горюче-смазочных материалов на ее территории, что позволяет обеспечить развертывание и бесперебойное снабжение до механизированной дивизии«, — отметил министр. «Осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Уже на постоянной основе в 15 км от границы на полигоне в Пабраде находится батальонная тактическая группа войск НАТО», — сказал Хренин.

По словам Хренина, усиление напряженности вокруг Беларуси вызвано по сути заблаговременной подготовкой стран НАТО к ведению военных действий и требует принятия ответных мер.

«Создаются условия для безоговорочного военного доминирования по отношению к Беларуси. Все вышеперечисленное [учения НАТО вблизи республики, наращивание вооружений] является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий. Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер», — сказал он.

Хренин отметил, что вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегических бомбардировщиков США в воздушном пространстве сопредельных с Беларусью государств.

«Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь, — уточнил министр. — Для приема и размещения войск передового присутствия НАТО наши западные соседи продолжают совершенствовать военную инфраструктуру».

Он добавил, что уже модернизированы пять аэродромов, которые обеспечивают базирование до 200 боевых самолетов, продолжается совершенствование еще семи.

По его словам, также формируются новые соединения сухопутных войск в непосредственной близости от беларуской границы. «Закупаются современные ударные вооружения. Свежий пример — решение Польши о закупке беспилотных летательных аппаратов, эффективность которых подтверждена опытом вооруженных конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе«, — сказал он. Кроме того, на юге украинское руководство с 2019 года реализует мероприятия по развертыванию дополнительных воинских формирований к государственной границе Беларуси.