Лукашенко заявил, что в мафиозная структура Евросоюза возит мигрантов через Беларусь. Он уверяет, что потерял власть в стране и бессилен что-то сделать

Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует некая мафиозная структура, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Беларусь.

«Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах – в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои – поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», – цитирует «БелТА» интервью Лукашенко главному редактору российского журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко.

Если верить Лукашенко, это власти нескольких стран Евросоюза платят «мафии» за транзит. Он обвинят в этом Германию, Францию, Польшу, а также двух россиян, неназванное число украинцев и литовцев.

«Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было беларусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, – это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу – приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут», – сказал Лукашенко.

Марш Иракцев из Минска до границы с Польшей

Напомним, многотысячную колонну мигрантов преимущественно из Ирака, движущуюся по беларуской автомагистрали к границе, снимали на видео.

Польша объявила режим ЧС на в граничащих с Беларусью регионах. Более 10 тыс военных стянуто для защиты от вторжения. Литовское правительство также направило для защиты границы с Беларусью свои войска.

Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница , где на территории Беларусь в лесах находится несколько тысяч мигрантов из Ирака, Сирии и других стран. В Беларуси их называют «туристами», но оказывать помощь отказываются.

В европейской прессе пишут, что Александр Лукашенко при помощи России специально привозит мигрантов в Минск, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против режима Лукашенко, а также против авиакомпаний третьих стран, которые участвуют в спецоперации по переброске тысяч мигрантов. Речь идет про «Белавиа», «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Евросоюз приостановил выдачу виз беларусом из-за коллапса на границе

В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Это затронет официальных лиц, которые не смогут выезжать в Европу из-за коллапса на границе, организованного режимом Лукашенко при поддержке России. Государственная пропаганда обоих режимов взахлеб обвиняет во всем Запад.

Режимы Беларуси и России в очередной раз показали всему миру насколько низко они готовы упасть, пытаясь ударжаться у власти любой ценой. В грязных играх измазались все беларуские силовики, теперь и пограничники полностью опозорились: они больше не защищают границу РБ. При этом они систематически препятствуют выезду в Европу беларусов, имещих все законные основания. Более 100 тысяч беларусов покинуло страну из-за опасности, которую несет режим своим гражданам.