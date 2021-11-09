Польша закрывает пограничный переход Кузница-Брузги

Пограничная служба Польши сообщила, что с 7 часов утра 9 ноября приостановлена работа пограничного пункта Кузница (с беларуской стороны Брузги).

Такое решение принято из-за обострения ситуации на беларуско-польской границе, где около 3000 беженцев нелегально пытаются прорваться на территорию Польши.

За прошедшую ночь польские пограничники зафиксировали 309 попыток нелегального перехода через границу со стороны Беларуси. Задержаны 17 человек, большинство — граждане Ирака.

Беларуско-польская граница теперь охраняется только с польской стороны. Для защиты страны от гибридной агрессии границу охраняют пограничники, полиция и армия. Происходит мобилизация резервистов.

Польские власти сообщают, что пункты пропуска Тересполь и Бобровники пока будут работать в обычном режиме.

Беларуские дорги и леса наводнили тысячи свезенных отовсюду мигрантов, которым власти разрешили пребывание на территории страны, однако не обеспечили человеческие условия. На данный момент нелегальные мигранты разбили лагерь на территории Беларуси вблизи границы, будут жить в лесу.

Напомним, что многие мигранты уже погибли на территории страны. Приток новых мигрантов налажен с размахом. Чем закончятся многочисленные попытки прорыва границы известно заранее — несчастьями. Эскалация ситуации продолжается. Польские власти готовятся в новым провокация радикального режима.