Витебских десантников отправили подавлять восстание в Казахстане

Впервые в истории независимости Республики Беларусь контингент беларуских войск отправлен «горячую точку». Витебские десантники 103-й воздушно-десантной Витебской бригады направились Казахстан, где происходят боевые действия, с обеих сторон гибнут люди.

Ночью с 5 на 6 января рота витебский десантников совершила марш с места дислокации под Витебском в район аэродрома Мачулищи под Минском, где погрузилась на российские транспортные самолеты Ил-76МД.

Тем временем восстание против диктатуры в Казахстене приобретает признаки гражданской войны.

Восстание началось совершенно неожиданно и развивается по самому кровавому сценарию. Власти применяют оружие против протестующих. Те отвечают огнем, есть погибшие с обеих сторон. Точных данных нет, но по разным оценкам погибло от нескольких сотен, до нескольких тысяч человек.

Путин взял у Лукашенко оплату за оказанные ему услуги

Решение послать беларуских десантников на войну принял министр обороны режима Виктор Хренин. Ему приказал Александр Лукашенко.

Напомним, что в 90-е годы Лукашенко обещал никогда не посылать войска в «горячие точки» за рубежом. Очередное обещание он не сдержал ради того, чтобы поддержать своих коллег-диктаторов, которые «посиневшими пальцами держатся за власть«. Отсутствие процедуры чесных выборов и сменяемости власти выглядит так, как пылающий Казахстан. Страна стала зоной боевых, где наиболее активно участвуют иностранные армии, в первую очередь России и Беларуси. Казахские эксперты говорят о том, что «иностанный спецназ» уже расстреливает мирные демонстрации в Казахстане.