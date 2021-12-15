В Беларуси хотят значительно увеличить налог для многих ИП

Ставки налогов для целого ряда сфер, где работают индивидуальные предприниматели, хотят значительно увеличить. Это следует из очередного проекта изменений в Налоговый кодекс, который опубликован на сайте Минфина.

Например, в Минске ставка налога в графе «Медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья» ранее предлагалась 223 рубля в месяц. В новой редакции — 832 рубля. Для областных центров было 193 рубля, стало — 509, пишет officelife.media.

Единый налог для индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги физлицам (кроме ремонта авто, стрижек и сдачи квартир), также увеличивается в несколько раз: Минск — 552 против 148, областные центры — 340 вместо 129. С репетиторов (не индивидуальных предпринимателей) хотят брать по 82 рубля в месяц (старый тариф — 43 рубля) в Минске. В областных центрах — 76 (было 38 рублей) и т. д.

Как сообщалось, у большинства ИП заберут «упрощенку». Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой пояснил, что с 2023 года все индивидуальные предприниматели перейдут на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%.