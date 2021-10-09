Экономист Ярослав Романчук назвал налоговым геноцидом введение налога для владельцев недвижимости в Беларуси

Экономист назвал введение налога для владельцев квартир и домов «налоговыми нарами» и обвинил власти в «налоговом геноциде«.

Несколько дней назад Министерство финансов опубликовало изменения в налоговый кодекс, чем увеличило налоговую нагрузку беларусов.

«Все обещания власти не ухудшать налоговые условия для беларусов рассыпались», — сказал известный экономист Ярослав Романчук.

По его словам, ранее власти заверяли, что санкции не окажут никакого влияния на экономику и доходы населения.

«В 2022 году ситуация совершенно изменится», отмечает экономист. Будущее падение отражено в новых налоговых изменениях.

Экономист отмечает, что теперь власти хотят залезть в карман каждого беларуского домовладельца.

Романчук обращает внимание на то, что после введения налога его величина может бесконтрольно повышаться, как это ранее происходило с другими новыми налогами.

Экономист считает, что это приведет к падению многих экономических показателей, в том числе доходов населения. По его словам, уже сегодня налоговая нагрузка составляет 40-45%.

Следует отметить, что платить новый налог, так или иначе, придется всем, а не только владельцам недвижимости. Дело в том, что владельцы недвижимости будут вынуждены увеличить стоимость аренды для своих арендаторов, чтобы уменьшить собственные затраты и частично компенсировать потери от введения изменения условий налогообложения.