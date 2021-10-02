Минфин озвучил величину нового налога на квартиры

Министерство финансов прокомментировало отмену льготы по налогу на недвижимость на первое жилье беларусов. Такое предложение содержится в проекте обновленного Налогового кодекса, который был опубликован на сайте ведомства. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, пишет БелТА.

Министерством финансов совместно с заинтересованными подготовлен законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. «Одно из основных изменений — отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Цель этого нововведения — уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов«, — сказал Дмитрий Кийко.

Предполагается, что в качестве налоговой базы будет расчетная стоимость квартир, которая будет определяться Налоговым кодексом. К ней будет применяться стандартная ставка в размере 0,1% (к первой и последующим квартирам). На данный момент применяется большая ставка — 0,2% — ко второй и последующим квартирам. «Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около Br50 в год, в регионах — порядка Br25″, — отметил первый замминистра.

При этом сохранятся льготы в отношении пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других незащищенных слоев населения.