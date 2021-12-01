«Подавитесь вы» — В ЕС утвердили пятый пакет санкций. У Лукашенко отреагировали

Послы Европейского союза утвердили очередной, пятый, пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом. В списке — 17 человек и 11 организаций, сообщил в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

Опубликовать список обещают 2 декабря в официальном журнале ЕС.

Во дворце Александра Лукашенко уже отреагировали на известие цитатой: «Подавитесь вы своими санкциями».

Йозвяк также добавил, что идет работа над шестым пакетом санкций, который может быть готов в начале следующего года.

Напомним, что Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси 26 ноября.