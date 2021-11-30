Каша в голове: Лукашенко готов развязать войну с Украиной на стороне России и открыть второй фронт с Западом на беларуской земле, а США развалит Евросоюз

Александр Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания беларуской армии «в случае конфликта Украины с Россией». По его словам, скоро западная сторона «подтвердит его предположения».

Также в очередной раз Лукашенко обвинил Европу в убийствах мигрантов.

«В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный», — приводит его слова агентство.

Напомним, очередной труп мигранта был обнаружен на территории Витебской области вблизи заставы «Видзы». Власти тут же заявили, что на беларускую территорию тело «подбросили» литовские силовики. Никаких доказательств представлено не было.

В происходящем на территории Беларуси Лукашенко обвиняет Запад. Он заявляет об обострении обстановки на западной границе и обвиняет Запад в гибридной агрессии.

Мигранты — инструмент Запада?

Лукашенко считает мигрантов инструментом Запада, который используют в случае российско-украинского конфликта для сдерживания беларуских войск. Об этом в ходе совещания стратегического управления Минобороны РБ заявил Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому беларускую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы», — сказал политик.

По словам Лукашенко, мигрантов используют недруги Беларусии «чтобы решить свои внутренние проблемы» и держать страну в напряжении.

Лукашенко сообщил, что поручал министру обороны и главе Госпогранкомитета разработать план боевых действий.

Он считает, что ситуация на границе с Польшей усугубляется.

По словам Лукашенко, Беларусь не бряцает оружием, но готова ответить, «если кто-то с мечом или ружьем придет».

Лукашенко в жесткой форме требует переговоров, угрожая, что в противном случае он ответит Западу.

«Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, — пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить», — заявил Лукашенко.

При этом он не назвал предмет переговоров и вторую сторону этих переговоров. Напомним, что со стороны стран Евросоюза не наблюдается агрессивных действий даже отдаленно похожих на боевые действия. В столицах стран Европы исключают возможность вооруженного конфликта.

Провокации Лукашенко на границе европейцы научились блокировать.

Тем временем Лукашенко не унимается. В ультимативной форме он потребовал от своих силовиков подготовить «адекватный ответ».

«Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм. Должны четко понимать, как мы будем действовать», — подчеркнул Лукашенко.

Он потребовал военных задействовать части территориальной обороны.

«То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. <…> Против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния», — приводит «БелТА» слова Лукашенко.

Он заявил, что Республика Беларусь стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе.

«Автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Правитель также выразил в ходе совещания с военными уверенность, что США и Великобритания вместе с Польшей намерены разрушить Евросоюз.